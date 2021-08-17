«Минус 16 тысяч за одну минуту!»: родители новосибирских школьников жалуются на навязывание формы от одной фирмы

Родители новосибирских школьников жалуются на то, что их заставляют покупать форму только от одного производителя. Фото: Иван ВИСЛОВ

Родители новосибирских школьников жалуются на то, что их заставляют покупать дорогую форму только от одного производителя. Сибиряки опасаются, что у детей, одетых не по регламенту, в школах могут начаться проблемы.

— Вот с таким вот маленьким пакетиком иду, в котором лежит ровно 16 тысяч. Это столько стоит школьная форма в городе Новосибирске, — негодует девушка. — Минус 16 тысяч за одну минуту, при условии, что это мне еще нужно будет покупать блузки, обувь и спортивную форму, — рассказывает в своем ролике в тикток сибирячка под ником aribon.mama3. — У меня дочь идет в пятый класс, нам сказали, что по регламенту у девочек должна быть синяя юбка. Однако любая не подойдет — нужна именно этой фирмы. Я спросила тогда, а если у меня ребенок придет в другой юбке, его что, из школы выгонят? На что мне ответили, мол, смотря какой завуч попадется.

В комментариях под роликом развернулось бурное обсуждение. Родители стали делиться своим опытом сбора детей к новому учебному году:

— Это, конечно, ужас, принудиловка какая-то.

— У нас в прошлом году так было, говорили покупать форму.

— Шестнадцать тысяч за юбку! Она что, золотыми нитями шита? — пишут люди.

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