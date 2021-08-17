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Общество17 августа 2021 17:54

«Минус 16 тысяч за одну минуту!»: родители новосибирских школьников жалуются на навязывание формы от одной фирмы

Обходятся комплекты одежды сибирякам недешево
Авторы (2):
Дарья ЕНГАЛЫЧЕВА
Галина СИМОНОВА
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Родители новосибирских школьников жалуются на то, что их заставляют покупать форму только от одного производителя.

Родители новосибирских школьников жалуются на то, что их заставляют покупать форму только от одного производителя.

Фото: Иван ВИСЛОВ

Родители новосибирских школьников жалуются на то, что их заставляют покупать дорогую форму только от одного производителя. Сибиряки опасаются, что у детей, одетых не по регламенту, в школах могут начаться проблемы.

— Вот с таким вот маленьким пакетиком иду, в котором лежит ровно 16 тысяч. Это столько стоит школьная форма в городе Новосибирске, — негодует девушка. — Минус 16 тысяч за одну минуту, при условии, что это мне еще нужно будет покупать блузки, обувь и спортивную форму, — рассказывает в своем ролике в тикток сибирячка под ником aribon.mama3. — У меня дочь идет в пятый класс, нам сказали, что по регламенту у девочек должна быть синяя юбка. Однако любая не подойдет — нужна именно этой фирмы. Я спросила тогда, а если у меня ребенок придет в другой юбке, его что, из школы выгонят? На что мне ответили, мол, смотря какой завуч попадется.

В комментариях под роликом развернулось бурное обсуждение. Родители стали делиться своим опытом сбора детей к новому учебному году:

— Это, конечно, ужас, принудиловка какая-то.

— У нас в прошлом году так было, говорили покупать форму.

— Шестнадцать тысяч за юбку! Она что, золотыми нитями шита? — пишут люди.

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