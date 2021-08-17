В Новосибирске прямо около жилого дома заметили змею.

В Новосибирске прямо около жилого дома заметили змею. Прохожие засняли ее на видео, позже ролик выложили в сеть. Сибиряки приняли неожиданную для городских стен гостью за гадюку.

— Была замечена гадюка во дворе дома на улице Вертковской 8/1, в Кировском районе, — цитирует паблик «Инцидент Новосибирск» очевидцев.

Однако, если приглядеться, можно заметить у змеи характерные желтые отметины около головы. Ранее координатор Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова рассказывала КП-Новосибирск, что это является отличительным признаком ужа.

— Мало кто обращает внимание на характерный признак — желтые пятна на голове. А они как раз таки и говорят о том, что перед вами — именно уж, — рассказывала КП-Новосибирск Алиса Богомолова. — По моим наблюдениям, ужей у нас в области в этом году действительно больше обычно. Предполагаю, что это связано с тем, что это лето у нас выдалось прохладным и влажным. Таким, какое и нравится змеям.

Смотреть видеосюжет Новосибирцы засняли на видео черную змею, ползающую около жилого дома

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