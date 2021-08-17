В Новосибирске временно закроют маршрут трамвая №13

В Новосибирске на время будет закрыт популярный трамвайный маршрут №13. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Новосибирске на время будет закрыт популярный трамвайный маршрут №13. Об этом сообщили сегодня, 17 августа, в мэрии города.

— С одиннадцати вечера 17 августа, до пяти утра 18 августа и с одиннадцати вечера 18 августа до пяти утра 19 августа закрывается движение трамвая № 13, — сообщили в мэрии.

В городской администрации также пояснили, с чем связаны такие меры. В мэрии рассказали, что это связано с проведением работ в районе путепровода на улице Зыряновская.

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