В «Толмачево» застряли 400 пассажиров из-за отмены рейса в Якутск

Вылет был задержан практически на двое суток. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Около 400 пассажиров застряли в Новосибирске после отмены рейсов в Якутск из-за плохих метеоусловий. Вылет был задержан практически на двое суток. Какое-то время людям пришлось провести в стенах аэропорта «Толмачево», а потом им предоставили гостиницы.

— Определенные проблемы с размещением людей в гостинице были вчера, поскольку было непросто найти места для такого большого количества пассажиров. Однако в итоге все люди были размещены, — сообщили КП-Новосибирск в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

В транспортной прокуратуре также пояснили, что полеты в Якутск сегодня возобновили, часть пассажиров уже успела отправиться домой. В якутском Минтрансе, в свою очередь, сообщили, что для возвращения людей домой будут предоставлено дополнительные самолеты.

— Сегодня, 17 августа по итогам заседания оперативного штаба при Минтрансе была достигнута предварительная договоренность с руководством авиакомпании S7 о привлечении двух дополнительных самолетов Airbus A320 NEO, которые должны транспортировать якутян, находящихся в Новосибирске. Вылет дополнительных самолетов запланирован на утро 18 августа. Авиакомпания самостоятельно проинформирует пассажиров о возможности вылета, — пояснили в Министерстве Транспорта Якутии.

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