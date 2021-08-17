В Новосибирске 61 дом остался без горячей воды: в СГК объяснили, почему

В Кировском районе Новосибирска 61 дом остался без горячей воды.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
Сегодня, 17 августа, в Кировском районе Новосибирска 61 дом остался без горячей воды. Отключение связано с заменой участка теплотрассы на пересечении улиц Беловежская и Сибиряков-Гвардейцев.
— Сегодня приступаем к третьему, финальному этапу работ по перекладке трубы. Необходимо подключить жителей к горячему водоснабжению по новой схеме. Ресурсоснабжение возобновим сразу после окончания работ — в пять вечера 19 августа, — сообщила пресс-служба СГК.
Окончательно завершить работы по перекладке труб планируется 10 сентября, до того, как в Новосибирске начнется отопительный сезон.
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