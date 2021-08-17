Сибирячки стали чаще идти учиться на мастера по ремонту автомобилей

В учреждениях профобразования Новосибирской области выросло количество бюджетных мест. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В учреждениях профобразования Новосибирской области выросло количество бюджетных мест. С 2015 года объем контрольных цифр приема в колледжи и техникумы увеличился на 1167 бюджетных мест и составил более 11,2 тысячи мест в 2021/2022 учебном году. При этом растет востребованность рабочих специальностей.

— В настоящее время наблюдается высокая востребованность обучения рабочим специальностям. В целом по региону объем контрольных цифр приема по профессиям сферы образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, промышленности, сельского и лесного хозяйства, строительства, транспорта и услуг за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в 2021/2022 учебном году составил 11216 человек. В 2021 году наиболее востребованными специальностями у абитуриентов являются коммерция — подано 18 заявлений на одно бюджетное место, дизайн (13 заявлений на одно бюджетное место), графический дизайнер (8 заявлений), информационные системы и программирование (в разные колледжи региона подано от 4 до 11 заявлений), мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (от 4 до 7 заявлений), операционная деятельность в логистике (8 заявлений), — прокомментировал министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

Также министр отметил достаточно высокий уровень людей, которые устраиваются работать по своим специальностям — более 70%.

— Это один из лучших показателей трудоустройства выпускников колледжей и техникумов в стране, он свидетельствует о чуткой реакции среднеспециального образовательного звена во взаимодействии с региональным министерством образования на запросы работодателей, — отметил министр.

Директор Новосибирского колледжа электроники и вычислительной техники Андрей Безгеймер, в свою очередь, отметил, что за последние два года в колледже было открыто порядка 200 новых мест, а уровень подготовки студентов стал ощутимо выше. А директор Новосибирского колледжа автосервиса и дорожного хозяйства Иван Сырмолотов рассказал, что более востребованными стал ряд технических специальностей, в том числе, по его словам, более популярным среди девушек стало, к примеру, такое направление обучения, как мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.

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