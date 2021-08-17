В Новосибирске автобус №13 изменит свой маршрут

Изменения начнутся с 18 августа. Фото: Архив «КП» Фото: Андрей АБРАМОВ

В Новосибирске автобус №13 меняет свой маршрут: об этом сообщили в мэрии Новосибирска.

— С 18 августа автобус № 13 вместо привычного маршрута «Родники ж/м — Ключ-Камышенское плато» поедет по маршруту «Ул. Тюленина — Ключ-Камышенское плато», — пояснили в мэрии. - Такое решение было принято в связи с оптимизацией муниципальной маршрутной сети города.

Важный момент для пассажиров: автобус поедет от остановки «Ул. Тюленина» по ул. Тюленина и ул. Земнухова, так что новосибирцам нужно учитывать это изменение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.