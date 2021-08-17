В Новосибирске за 5 дней изъяли более 1,5 тонн фруктов и овощей

Продукцию изъяли в ходе рейда. Фото: Архив «КП» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске при проведении рейда уличных магазинов было обнаружено 1718 килограммов овощей и фруктов, ввезенных незаконнно. Об этом сообщили на сайте мэрии Новосибирска.

— С 12 по 16 августа были ликвидированы пять точек продажи незаконной продукции. Самая крупная партия была изъята на площади Карла Маркса — 565 килограммов овощей и фруктов, — рассказали в ведомстве.

Подобные проверки проводятся ежедневно. В них участвуют сотрудники управления потребительского рынка, администрации района и полиции.

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