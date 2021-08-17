«Он не слышал гудки»: в Новосибирске поезд насмерть сбил мужчину

Мужчину не удалось спасти. Фото: УТ МВД России по СФО
В Новосибирске на перегоне между станциями Новосибирск — Восточный и Плехановская грузовой поезд насмерть сбил 50-летнего мужчину.
— Вечером мужчина возвращался домой с работыи шел вдоль железнодорожных путей. Машинист локомотива, увидев человека, стал сигналить, но сибиряк никак на них не реагировал, — сообщили в Управлении МВД РФ на транспорте по Сибирскому федеральному округу.
Машинист начал тормозить, но беды избежать не удалось: поезд сбил мужчину. От полученных травм пешеход скончался на месте.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер