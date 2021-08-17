Сибирские финансисты незаконно вывели за рубеж более 3 миллиардов рублей

Когда начнется рассмотрение дела пока неизвестно. Фото: Архив «КП»
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
В Новосибирске суд рассматривает дело 12 финансистов которые незаконно вывели за рубеж более 3 миллиардов рублей через подставные организации. Большая часть из жуликов живет в Алтайском крае.
По данным пресс-службы СКР по Новосибирской области, с 2016 по 2019 годы подозреваемые использовали реквизиты 52 «фирм-однодневок». Преступники предоставляли подложные документы в государственные органы валютного контроля.
— Сейчас восемь человек обвиняются в незаконном совершении различных валютных операций: обвиняемые предоставляли незаконные услуги по совершению валютных операций и подделывали документы на них, — сообщила пресс-служба Советского районного суда города Новосибирск
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