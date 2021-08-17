«Сидели с ней весь день»: под Новосибирском школьницы спасли дворняжку со сломанной лапой под Новосибирском

Собака сейчас находится у школьниц. Фото: личный архив.

Девятиклассница Гульджахан и ее подруга нашли собаку со сломанной лапой в небольшом лесу в Искитиме.

— Мы с моей подругой Лизой гуляли и решили сходить на «лысую горку». Навстречу нам вышла хромая собака, мы начали ее подзывать. Она подошла и мы увидели, что у нее сломана лапа: мы расплакались. Стали налаживать с ней контакт, три раза бегали в магазин. Весь день с ней просидели, — рассказала «КП-Новосибирск» девятиклассница Гульджахан.

Зоозащитница Оксана Карпова с подругой Еленой помогли школьницам найти ветклинику и отвезти собаку на операцию. Для этого собаке в лесу поставили снотворное. В ветклинике врачам пришлось ампутировать дворняжке пострадавшую лапу. Затем собаку передали школьницам. Теперь они выхаживают питомца на даче.

Девочкки ухаживают за дворняжкой. Фото: личный архив.

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