Сводка по коронавирусу Новосибирск, 17 августа: умерли 9 человек

Коронавирус продолжает уносить жизни многих новосибирцев.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Сводка по коронавирусу Новосибирск, 17 августа: в областном оперштабе рассказали, что от коронавируса в Новосибирской области умерли еще 9 человек.
— Это мужчины в возрасте 57, 71, 81, 88, 89 лет и двое мужчин в возрасте 64 лет и женщины в возрасте 79 и 85 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 510 человек, — сообщили в областном оперштабе.
Ковид за последние сутки в регионе диагностировали еще у 190 человек. Всего в Новосибирской области зарегистрировано 56 003 случая коронавируса, в том числе у 4 249 детей. С выздоровлением уже были выписаны 46 485 пациентов, 117 из них — за последние сутки.
С больницах региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него сейчас лежат 2 772 человеа, в том числе 47 детей. В реанимации находится 201 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 18 пациентов.
В регионе продолжают действовать коронавирусные ограничения. Запрещено проведение массовых мероприятий, в общественных местах нужно соблюдать дистанцию и масочный режим.
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