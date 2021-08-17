Двое подростков устроили жестокую драку в центре Новосибирска

Подростки избивают друг друга кулаками. Фото: стоп-кадр с видео

В Новосибирске на площади Ленина двое подростков затеяли драку на глазах у прохожих. Очевидцы выложили видео в телеграм-канале «MDK Новосибирск». На кадрах видно, как подростки, которым на вид 16 лет, дерутся, у обоих кровь на лицах Пользователи соцсетей возмутились поведением подростков итем, что никто их долгое время не не разнимал.

— Страшно все это... Грызут друг друга.

— Операторы - гиены.

— А все стоят и просто смотрят, — пишут новосибирцы.

В итоге разъяренных подростков разнял мужчина, который проходил мимо. Почему они подрались, неизвестно.

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