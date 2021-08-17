Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
Радио
Реклама
Сегодня:
Еще
Происшествия17 августа 2021 7:00

Двое подростков устроили жестокую драку в центре Новосибирска

Очевидцы сняли потасовку на видео
Мария ГРИГОРЯН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Подростки избивают друг друга кулаками. Фото: стоп-кадр с видео

Подростки избивают друг друга кулаками. Фото: стоп-кадр с видео

В Новосибирске на площади Ленина двое подростков затеяли драку на глазах у прохожих. Очевидцы выложили видео в телеграм-канале «MDK Новосибирск». На кадрах видно, как подростки, которым на вид 16 лет, дерутся, у обоих кровь на лицах Пользователи соцсетей возмутились поведением подростков итем, что никто их долгое время не не разнимал.

— Страшно все это... Грызут друг друга.

— Операторы - гиены.

— А все стоят и просто смотрят, — пишут новосибирцы.

В итоге разъяренных подростков разнял мужчина, который проходил мимо. Почему они подрались, неизвестно.

Двое подростков до крови избили друг друга на площади Ленина в Новосибирске
Источник видео: Telegram "MDK Новосибирск"

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.