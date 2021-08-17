«Все опухло»: сибирячке пришлось вызывать спасателей, чтобы снять кольцо

Палец оттек от украшения. Фото: Спасатели МАСС

Новосибирские спасатели пришли на помощь жительнице Центрального района: 28-летняя девушка, чей дом находится на улице Колыванской, не смогла самостоятельно снять кольцо с пальца.

— У девушки был сильный отек пальца под кольцом, вся необходимая помощь ей была оказана, — пояснили в муниципальной аварийно-спасательной службе.

К счастью, никаких серьезных травм из-за кольца сибирячка не получила и медицинская помощь ей не потребовалась.

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