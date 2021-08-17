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Общество17 августа 2021 4:49

Сибирячки отравились в одном из баров Новосибирска

Не отравилась лишь девушка, которая пила шампанское
Мария ГРИГОРЯН
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Бар отрицает свою вину в отравлении девушек. Фото: Архив «КП»

Бар отрицает свою вину в отравлении девушек. Фото: Архив «КП»

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новосибирске в баре на Красном проспекте компания молодых девушек отравилась коктейлями. Об этом стало известно после того, как одна из посетительниц бара рассказала о случившемся в одном из местных пабликов.

— Тошнота, боль в животе, слабость. Ужинали все разными блюдами, на вряд ли дело в еде. Пришли к выводу: дело ли в алкоголе, — пишет одна из девушек.

Как отмечает сибирячка, к врачам они не обращались. Они пытались связаться с представителями бара, но те лишь ответили о том, что у них все качественно и своей вины не признали.

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