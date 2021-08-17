Пробки в Новосибирске на утро 17 августа 2021 года: на Димитровском мосту не проехать

Пробки достигли 5 баллов.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Пробки в Новосибирске на утро 17 августа 2021 года сковали город. По данным сервиса «2GIS»заторы на дорогах достигли 5 баллов.
На правом берегу сложно проехать улице Большевистская и Кирова. В основном центре дороги свободны и можно легко проскочить. Небольшой затор из машин образовался на улице Богдана Хмельницкого и Кошурникова.
На левом берегу прока начинается от Димитровского моста и длится до самой площади Труда. Оттуда затор из машин поворачивает на улицы Широкая, Станиславского и Ватутина. Так же автомобилистам придется долго стоять на улице Троллейная.
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