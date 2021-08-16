Появилось видео, как пенсионерка упала в скандальном новосибирском автобусе

Появилось видео инцидента с пенсионеркой в автобусе №6 в Новосибирске. Фото: "АСТ-54"\Кадр из видео

Появилось видео инцидента с пенсионеркой в автобусе №6 в Новосибирске. Напомним, произошел он 15 августа, о нем рассказали в соцсетях очевидцы. По их словам, перед остановкой «Громова» в дверях зажало голову пожилой женщине, выходившей из транспорта. А потом, во время резкого торможения, в автобусе упали на пол несколько пассажиров, включая еще одну пенсионерку. По словам очевидцев, женщине никто не оказал помощи, однако кадры ролика говорят об обратном.

На них видно, что женщина отпустила поручень и практически сразу упала на пол. К пассажирке сразу же бросились на помощь несколько мужчин и кондуктор. Поднявшись на ноги, сибирячка, с помощью других пассажиров, вышла на остановке.

Напомним, в комментариях под постом в паблике ВКонтакте «АСТ-54», где было опубликовано видео, многие сибиряки написали о том, что этот автобусы на этом маршруте действительно довольно часто резко тормозят и в целом ездят достаточно небезопасно. На претензии сибиряков ответили с официального аккаунта мэрии Новосибирска и сообщили, что данный вопрос был передан в профильную структуру городской администрации.

Смотреть видеосюжет Появилось, как пенсионерка упала в скандальном новосибирском автобусе

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Очевидцы уверяют, что женщину вынесли на остановку и оставили одну, не оказав никакой помощи (подробнее).

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