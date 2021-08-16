«Уехал в гости и пропал»: в Новосибирской области ищут 37-летнего мужчину в серо-красных кроссовках

В Новосибирской области ищут 37-летнего Ивана Николаевича Хомякова.

В Новосибирской области ищут 37-летнего Ивана Николаевича Хомякова. Мужчина пропал еще 3 августа: он собирался поехать в гости к своему другу, однако до него в итоге так и не добрался. Сейчас его местонахождение остается неизвестным.

— Приметы: рост 185 сантиметров, худощавое телосложение, короткие светло-русые волосы, серые глаза, — сообщили в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения мужчина был предположительно одет в светлую футболку, темно-синие джинсы и серо-красные кроссовки.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться сибиряк или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщите в полицию по единому номеру 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber