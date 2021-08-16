«Позвонили, прикинувшись банком»: у репетитора из Новосибирской области мошенники украли 4,3 миллиона рублей

У репетитора из поселка Кольцово Новосибирской области мошенники украли 4,3 миллиона рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

У репетитора из поселка Кольцово Новосибирской области мошенники украли 4,3 миллиона рублей. Деньги у женщины они выманили, представившись сотрудниками одного из банков.

— 39-летней женщине, подрабатывающей репетиторством, позвонили мошенники и представились сотрудниками банка. Они убедили сибирячку, что с ее счета могут несанкционированно списать деньги, и чтобы этого не случилось она должна взять в их банке кредит. Женщина поверила жуликам и действительно оформила кредит на 961 тысячу рублей, а также кредитную карту на 270 тысяч рублей. При этом на счету в женщины до этого находились накопленные ею 3 с небольшим миллиона рублей, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — Потом ничего не подозревающая женщина сообщила мошенникам данные своей банковской карты, позволив им похитить у нее в сумме 4,3 миллиона рублей.

Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье158 УК РФ «Кража»,

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