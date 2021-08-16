«Вылетели в кювет и перевернулись»: подросток серьезно пострадал в ДТП с пьяным водителем под Новосибирском

В Новосибирской области в ДТП серьезно пострадал 17-летний подросток. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирской области

В Новосибирской области в ДТП серьезно пострадал 17-летний подросток. Авария случилась на трассе около села Жеребцово около полуночи 15 августа.

— 42-летний водитель автомобиля «ВАЗ-211440» ехал по автодороге Н-2131 со стороны автодороги К-19Р в направлении села Жеребцово Новосибирского района. На 7 километре автодороги он не справился с управлением, съехал в кювет, опрокинулся и врезался в столб линии электропередач, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирской области.

Известно, что за руль мужчина сел, будучи нетрезвым. Кроме того, у него не было ни водительских прав, ни документов на машину, ни страховки. Ни он, ни его 17-летний пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности. Подростка после аварии доставили в больницу. Мальчик получил серьезные травмы: множественные переломы, ушибы внутренних органов и мягких тканей. Сам водитель не пострадал.

Сейчас по факту аварии полиция проводит проверку, все причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

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