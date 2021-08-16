В Новосибирске «Субару» сбила школьницу во дворе дома: девочка в больнице

В Новосибирске иномарка сбила ребенка во дворе жилого дома. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске иномарка сбила ребенка во дворе жилого дома. ДТП произошло в Кировском районе вечером, 16 августа.

— Сегодня, около шести часов вечера, 30-летний водитель автомобиля «Субару Легаси» ехал по двору дома №4 по улице Комсомольская, где сбил 11-летнюю девочку, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Пострадавшую школьницу доставили в больницу с сотрясением головного мозга и переломом берцовой кости со смещением. На месте ДТП работали сотрудники ДПС, все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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