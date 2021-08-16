Андрей Травников поручил решить все проблемы с водоснабжением в Новосибирской области

Губернатор поручил решить все проблемы с водоснабжением в регионе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

После получения регионом федеральной субсидии в миллиард рублей появилась возможность направить часть этих денег на решение проблем водоснабжения в районах Новосибирской области. Этот вопрос рассмотрели участники заседания Правительства региона, прошедшего под председательством Губернатора Андрея Травникова 13 августа.

— Мое предложение — по итогам объезда ряда муниципалитетов — закрыть все аварийные ситуации, связанные с водоснабжением, профинансировать работы по замене вышедших из строя скважин и сетей там, где есть для этого готовность. Все работы должны быть завершены в этом году, — подчеркнул Губернатор Андрей Травников.

Зампред Правительства Новосибирской области — министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко и министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов сообщили, что на решение проблем с водоснабжением в Колыванском, Краснозерском, Новосибирском, Чановском, Черепановском районах направляется более 94 миллионов рублей. Также, на строительство водозаборных скважин в поселке Московка Убинского района было выделено 9,3 миллиона рублей, в селе Нижнечеремошное Краснозерского района — более 11,6 миллионов рублей, в поселке Октябрьский Краснозерского района — 7,7 миллионов рублей, в поселке Каревский Доволенского района — около 5,9 миллионов рублей.

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