Погода в Новосибирске на 17 августа 2021 года: жара возвращается

Август порадует теплыми деньками. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода в Новосибирске на 17 августа 2021 года: лето к своему концу решило побаловать горожан жарой. Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра поделились прогнозом.

— 17 августа в Новосибирске будет без осадков, с небольшой облачностью. Ветер северо-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Ночью будет +15…+17 градусов в пригороде до +12, а днем воздух прогреется до +26, а по области — до +28, — сообщается на сайте гидрометцентра.

По данным «Яндекса», весь день будет ясно и солнечно и подует приятный теплый ветерок. Утром температура воздуха составит +16 градусов, днем — +24...+26, и продержится это тепло до вечера.

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