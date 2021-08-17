Погода в Новосибирске на 17 августа 2021 года: жара возвращается

Август порадует теплыми деньками.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Погода в Новосибирске на 17 августа 2021 года: лето к своему концу решило побаловать горожан жарой. Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра поделились прогнозом.
— 17 августа в Новосибирске будет без осадков, с небольшой облачностью. Ветер северо-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Ночью будет +15…+17 градусов в пригороде до +12, а днем воздух прогреется до +26, а по области — до +28, — сообщается на сайте гидрометцентра.
По данным «Яндекса», весь день будет ясно и солнечно и подует приятный теплый ветерок. Утром температура воздуха составит +16 градусов, днем — +24...+26, и продержится это тепло до вечера.
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