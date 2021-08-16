Новосибирск получил дополнительные 740 миллионов на ремонт дорог летом 2021 года

Новосибирск получил дополнительные 740 миллионов на ремонт дорог. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирск получил дополнительные 740 миллионов на ремонт дорог. Такое решение о распределении средств федеральной субсидии в миллиард рублей было принято на внеочередном заседании Правительства региона, прошедшем под руководством Губернатора Андрея Травникова. Отремонтировать дороги за счет этой субсидии было решено не только в Новосибирске, но также в Бердске и Искитиме. А в Татарске на эти средства будут также установлены новые транспортные остановки.

— Фактически мы в три раза увеличиваем объем средств на отсыпку дорог частного сектора в Новосибирске, — подчеркнул Андрей Травников.

Исходя из поступивших обращений органов местного самоуправления, мэрии города Новосибирска выделено 180 миллионов рублей: на ремонт дорог индивидуальной жилищной застройки — 130 миллионов рублей, восстановление тротуаров — 50 миллионов рублей. Ранее Новосибирску уже выделяли дополнительно 560 миллионов рублей на ремонт и содержание дорожной сети. Таким образом областной центр получил на дороги дополнительно в летнем миллионов рублей, на ремонт и отсыпку дорог частного сектора — 5 миллионов рублей. Искитиму — на ремонт и восстановление тротуаров — 7 миллионов рублей. Татарскому району на проведение благоустройства части улиц, устройств пешеходных тротуаров, и установку остановок выделено около 21,3 миллионов рублей за счет резервного фонда средств.

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