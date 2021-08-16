В Новосибирской области 67-летнего пенсионера подозревают в надругательстве над 8-летней внучкой

В Новосибирской области 67-летнего пенсионера подозревают в надругательстве над собственной внучкой.
Фото: Влад КОМЯКОВ
В Новосибирской области 67-летнего пенсионера подозревают в надругательстве над собственной внучкой. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители.
— Мужчина надругался над своей 8-летней внучкой на даче в одном из СНТ в Мочище. Произошло все вечером в воскресенье, 15 августа. Известно, что сибиряк имеет психиатрическое заболевание, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
По данному факту было написано заявление в полицию, сейчас правоохранители проводят проверку.
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