В Новосибирской области рабочего на заводе насмерть придавило двухтонным баком

В Истикимском районе на рабочего-стажера упал бак весом в две тонны. Фото: СУ СКР по НСО

На заводе в Искитимском районе Новосибирской области произошло ЧП: на рабочего-стажера упал бак весом в две тонны. Трагедия случилась днем, 15 августа. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.

— В одном из цехов обжига, расположенного в поселке Линево при погрузке и транспортировке продукции с погрузчика произошло опрокидывание металлического бака весом 2000 кг, в результате чего погиб 24-летний разнорабочий цеха, — сообщили в областном СК. — По факту произошедшего проводится уголовно-процессуальная проверка по части 2 статьи 143 УК РФ по факту нарушения требований охраны труда.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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