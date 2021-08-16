В Новосибирске в Ленинском районе произошло сразу три ДТП: на дорогах образовались пробки

В Ленинском районе произошло сразу несколько ДТП. Фото : "АСТ-54"

В Новосибирске, 16 августа, в Ленинском районе произошло сразу несколько ДТП. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

На площади Станиславского не поделили дорожное пространство седан KIA Rio, минивэн ToyotaCorollaSpacio и кроссовер ToyotaHerrier. Из-за аварии проезд по дороге оказался затруднен, образовалась небольшая пробка.

Аварии создали на дорогах небольшие пробки. Фото: "АСТ-54"

На улице Немировича-Данченко, перед перекрестком со Станиславского, кроссовер Lexus RX ехал со стороны улицы Троллейной и врезался в универсал Nissan Expert. Из-за аварии другим автомобилистам было сложно проехать в сторону площади Станиславского.

К счастью, в ДТП с автобусом никто не пострадал. Фото: "АСТ-54"

На кольце, соединяющем улицы Хилокскую и Толмачевскую, внедорожник Nissan Terrano «догнал» междугородний автобус. К счастью, в ДТП никто не пострадал. Никто не пострадал. На месте аварий работали сотрудники ГИБДД.

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