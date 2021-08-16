В дестсадах Новосибирской области выявили 12 случаев ковида

В Новосибирской области в детских садах ковидом заразились еще 12 человек. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Новосибирской области в детских садах ковидом заразились еще 12 человек. Об этом сообщил министр образования региона Сергей Федорчук на оперативном совещании в правительстве сегодня, 16 августа.

— По данным на 16 августа, в дошкольных учреждениях выявлено 12 случаев заражения — болеют восемь детей и четыре педагога, — пояснил Сергей Федорчук.

Министр также отметил, что по последним данным, полностью готовыми к 1 сентября в Новосибирской области принято 1419 образовательных учреждений, в числе которых 777 школ.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, новый учебный год для школьников региона в этом году начнется в очном формате. Линейки на 1 сентября 2021 года пройдут по классам или параллелям на открытом воздухе. Для родителей обязательно использование масок.

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