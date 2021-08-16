В Новосибирской области заболеваемость коронавирусом снизилась за неделю на 5%

В Новосибирской области снижается заболеваемость коронавирусом. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Новосибирской области снижается заболеваемость коронавирусом и коэффициент распространения инфекции. Об этом сообщил глава областного Роспотребнадзора Александр Щербатов на оперативном совещании в правительстве региона 16 августа.

— Коэффициент распространения — меньше единицы, он составляет — 0,98. Снижается темп прироста — за прошедшую неделю он составил 0,33, до этого он составлял 0,37-0,38, — рассказал Александр Щербатов.

По данным ведомства, количество выявленных случаев ковида в регионе за прошлую неделю меньше на 5%, чем за неделю перед ней. Так, с 9 по 15 августа в Новосибирской области было выявлено 1 318 случаев инфекции, что на 63 пациента меньше, чем на прошлой неделе.

Напомним, по сообщению областного опершатаба, в Новосибирской области с начала пандемии было зарегистрировано 55 813 случаев коронавируса, 183 из них — за последние сутки. В числе заболевших — 4 225 детей.

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