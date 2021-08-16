В Новосибирске в продавца стреляли из-за банки кофе

Фото предоставлено Агенством Безопасности ГВАРДИЯ.

13 августа в 17.19 в дежурную часть ГВАРДИИ сигнал тревоги поступил из магазина на улице Федосеева. Прибывшим бойцам ГБР продавец рассказал, что в него только что стреляли. В подтверждение своих слов он показал пыж от патрона, застрявший в стене за прилавком. Мужчина пояснил, что заметил, как двое молодых людей пытаются похитить банку кофе, и попытался их остановить. Воры тут же бросили банку, но, убегая, один из них произвел в сторону продавца выстрел, предположительно, из газового пистолета. К счастью, мужчина не пострадал, но из-за шока нажал кнопку тревожной сигнализации лишь когда правонарушители уже скрылись. Их поиском в настоящее время занимается полиция, в чьем распоряжении есть записи камер видеонаблюдения.

15 августа в 9.18 тревожная сигнализация была активирована в супермаркете на улице Петухова - пьяный мужчина взял с прилавка бутылку водки, но отказался ее оплачивать. На требование заплатить мужчина стал материться и оскорблять продавцов. Те нажали тревожную кнопку, о чем и уведомили правонарушителя. Мужчина предпочел оплатить покупку и спешно покинул магазин.

15 августа в 10.37 кнопка тревожной сигнализации была нажата в хозяйственном магазине на улице Троллейной. Прибывшие бойцы ГБР задержали женщину, которая пыталась похитить товары на сумму 1500 рублей. Свидетелями попытки совершения кражи стали и продавцы, и работники внутренней службы безопасности. Задержанная была передана полицейским.

15 августа в 18.54 сигнализация сработала в клинике на Вокзальной магистрали. Постовой охранник Агентства Безопасности ГВАРДИЯ, дежуривший в здании, вместе с прибывшими на тревогу бойцами ГБР произвел осмотр и обнаружил, что в туалетной комнате на втором этаже произошел прорыв трубы. Водой были затоплены санузел и другие помещения. Оперативное обнаружение аварии позволило не допустить глобального затопления здания и сократило сумму причиненного ущерба. На место происшествия были вызваны ответственные лица и аварийная бригада сантехников.