Следователи начали проверку после падения 3-летней девочки из окна в Новосибирске

В Новосибирске, днем 12 августа, произошло ЧП: из окна второго этажа выпал трехлетний ребенок.
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
В Новосибирске, днем 12 августа, произошло ЧП: из окна второго этажа выпал трехлетний ребенок. Пострадавшую малышку доставили в больницу, а в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.
— Днем 12 августа 2021 года в Дзержинском районе города Новосибирска 3-летний ребенок, который находился в одной из комнат квартиры, расположенной на 2 этаже без присмотра родителей. Девочка забралась на диван, открыла окно, на котором не было запорных фиксирующих устройств, и выпала. Ребенок с различными травмами госпитализирован в больницу, — сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.
Сейчас правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего, по факту ЧП проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Новосибирской области трехлетняя девочка выпала из окна квартиры
Ребенка с серьезными травмами доставили в больницу (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер