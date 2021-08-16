Следователи начали проверку после падения 3-летней девочки из окна в Новосибирске

В Новосибирске, днем 12 августа, произошло ЧП: из окна второго этажа выпал трехлетний ребенок. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Новосибирске, днем 12 августа, произошло ЧП: из окна второго этажа выпал трехлетний ребенок. Пострадавшую малышку доставили в больницу, а в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.

— Днем 12 августа 2021 года в Дзержинском районе города Новосибирска 3-летний ребенок, который находился в одной из комнат квартиры, расположенной на 2 этаже без присмотра родителей. Девочка забралась на диван, открыла окно, на котором не было запорных фиксирующих устройств, и выпала. Ребенок с различными травмами госпитализирован в больницу, — сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.

Сейчас правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего, по факту ЧП проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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