В Новосибирске подросток ограбил 23-летнего парня

Злоумышленники хотели так заработать деньги. хотели Фото: Архив «КП» Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске расследуют уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, который вместе с 31-летним мужчиной напал на 23-летнего парня.

— Они ударили парня кулаками по голове и забрали у него мобильный телефон и 2500 рублей, а потом сбежали, — сообщили в Следственном Управлении СК РФ по Новосибирской области.

Подростка и его сообщника уже задержали. были найдены и задержаны.31-летний мужчина находится под стражей, а вот подростку выбрали более мягкую меру пресечения - он должен соблюдать несколько ограничений.

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