Прокуратура провела проверку после падения кровли на мужчину под Новосибирском

О происшествии стало известно из СМИ. Фото: Прокуратура Новосибирской области

В Новосибирске прокуратура закончила проверку после падения кровли на местного жителя. Напомним, инцидент произошел 21 июля 2021 году на заброшенной АЗС в Тогучинском районе, мужчина серьезно пострадал.

- Установлено, что обрушение кровли произошло из-за действий гражданина, который кувалдой разрушил несущую опору кровли здания. По данному факту возбуждено уголовное дело, — сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура обратилась в суд, чтобы обязать собственника АЗС ограничить доступ к территории, где находится здание.

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