Прокуратура провела проверку после падения кровли на мужчину под Новосибирском

О происшествии стало известно из СМИ. Фото: Прокуратура Новосибирской области
В Новосибирске прокуратура закончила проверку после падения кровли на местного жителя. Напомним, инцидент произошел 21 июля 2021 году на заброшенной АЗС в Тогучинском районе, мужчина серьезно пострадал.
- Установлено, что обрушение кровли произошло из-за действий гражданина, который кувалдой разрушил несущую опору кровли здания. По данному факту возбуждено уголовное дело, — сообщает пресс-служба ведомства.
Прокуратура обратилась в суд, чтобы обязать собственника АЗС ограничить доступ к территории, где находится здание.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер