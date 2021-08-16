Директора новосибирского колледжа вызвали в следственный комитет из-за поста в Facebook

Мужчине придется идти в следственный комитет повторно. Фото: Андрей АБРАМОВ

Сергея Чернышева, директора Новосибирского городского открытого колледжа, вызвали на допрос к следователям. Правоохранителей заинтересовал пост, сделанный сибиряков еще в начале лета на его странице в Facebook. Посвящен он был переименованию площади Свердлова.

— Видимо, кому-то пост не понравился и на меня анонимно подали жалобу. Пришлось идти и объясняться, — кратко прокомментировал ситуацию КП-Новосибирск Сергей Чернышев.

После беседы с директором школы правоохранители отпустили его.

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