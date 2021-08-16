В Новосибирске будут судить женщину, давшую ложные показания

Женщину ждет суд. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске будут судить 33-летнюю женщину. В 2019 году она проходила свидетелем по одному из уголовных дел.

— В ходе допроса в качестве свидетеля по делу на стадии предварительного следствия женщина дала ложные показания. Подозреваемый был ее знакомым. На суде в 2020 году сибирячка снова обманула следствие, — рассказали в региональном следственном комитете. — Суд признал показания противоречивыми.

Тогда следователи возбудили уголовное дело по статье 307 часть 1 УК РФ — «Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод» в отношении сибирячки. Теперь женщине грозит штраф или же арест до трех месяцев.

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