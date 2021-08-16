К 2022 году в Новосибирск поступят 150 новых автобусов

Автобусы поступят уже в следующем году.
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Новосибирск к 2022 году поступят 150 новых автобусов для: об этом 16 августа на оперативном совещании рассказал губернатор Андрей Травников.
— Детали финансирования уже полностью согласованы:. Просьба к мэрии города Новосибирска, Минфину, а также к Минтрансу оперативно обменяться всеми необходимыми документами и приступить к закупочным процедурам, — сообщил губернатор.
Известно, что приобретаться автобусы будут в лизинг.
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