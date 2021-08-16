Кадры были сделаны во время семейной прогулки. Фото: стоп-кадр с видео

Новосибирский фотограф Станислав Ражев на своем Ютуб-канале опубликовал двухминутное видео, посвященное заброшенному санаторию-призраку «Речкуновский». Мужчина выбрался в самое мистическое место города с семьей на прогулку.

— У меня за спиной место, которое приходит на ум всем жителям Новосибирска при упоминании мистики, каких-то призраков, бродячих собак. Мы сейчас туда проберемся и все покажем, — рассказывает фотограф в своем видео.

В видео фотограф с разных ракурсов, при помощи кравдокоптера показал территорию санатория, наполненную мистикой и загадочностью, а также ее масштабность, которая захватывает дух.

Напомним, санаторий был закрыт 2004-м году по причине банкротства. Оно было построено в 1959 году. Сейчас санаторий стал местом сбора сталкеров. Также туда приходят на экстремальные экскурсии.

Смотреть видеосюжет Новосибирский фотограф заснял с высоты птичьего полета заброшенный санаторий-призрак

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