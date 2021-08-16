Новосибирские полицейские просят помочь поймать жулика с татуировками перстней

Мужчину обвиняют в краже. Фото: ГУ МВД по Новосибирской области.

Полиция просит сибиряков помочь в поисках 29-летнего Александра Ткачева, которого обвиняют в краже денег в Карасуке.

- Приметы мужчины: рост 165 см, русые волосы, на пальцах рук имеются татуировки в виде перстней. Был одет в серый спортивный костюм, темные кроссовки, при себе имел сумку с вставками желтого цвета, - пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Всех, кто что-либо знает о его местонахождении, О местонахождении разыскиваемого, просят сообщить в МО МВД России «Карасукский» по телефонам: (38355) 33-222 (дежурная часть), (38355) 32-217, 32-218, 32-216.

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