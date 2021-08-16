В Новосибирской области начали судить машиниста за столкновение с поездом в депо

Повреждено оборудование на 1 223 431 рублей. Фото: Архив «КП» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области судят машиниста электровоза, который неудачно припарковал вагоны в депо. Цена ошибки составила более 1,2 млн рублей

Инцидент произошел в мае текущего года в Барабинске.

— Обвиняемый нарушил правила безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта и проявил неосторожность при проведении маневровых движений и допустил столкновение с 63-м вагоном. Было повреждено 4 вагона, — сообщает пресс-служба ведомства.

Мужчину обвиняют в грубом нарушении правил безопасности. Барабинский районный суд назначил первое заседание на 25 августа.

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