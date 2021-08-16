Новосибирцы спасли усталого спортсмена, который не смог переплыть Обь

Мужчина отказался от медицинской помощи. Фото: группа «Спасатели МАСС» «ВКонтакте».

Спортсмен-любитель решил переплыть Обь — его пришлось спасать на катере. Инцидент случился утром 22 августа.

— 57-летний мужчина переплывал реку, почувствовал усталость. Спасатели прибыли на катере и через семь минут доставили на берег, — сообщили в группе «Спасатели МАСС» «ВКонтакте».

Пловец отказался от медицинской помощи, но повторять свой заплыв не решился.

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