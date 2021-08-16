Двое сибиряков попали под суд за кражу рельс под Новосибирском

Подозреваемые не успели вывезти куски рельс Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Оби ответят за кражу рельс с железной дороги под Новосибирском. Уголовное дело поступило в Обской городской суд.

По версии следствия гражданин М. Предложил знакомому совместно похитить рельсы. Он срезал куски рельс, а знакомый грузил их в багажник автомобиля. Вывезти рельсы не удалось — полиция задержала подозреваемых на месте преступления, — сообщили в пресс-службе Обского городского суда.

Неудачливых похитителей обвиняют в краже группой лиц по сговору и попытке кражи, им грозит до пяти лет лишения свободы. Ущерб составил более 7,3 тысяч рублей.

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