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Происшествия16 августа 2021 5:22

В Новосибирске у пенсионерки зажало голову в дверях автобуса

Очевидцы уверяют, что женщину вынесли на остановку и оставили одну, не оказав никакой помощи
Мария ГРИГОРЯН
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Очевидцы утверждают, что водитель не оказал первую помощь пожилой пассажирке.

Очевидцы утверждают, что водитель не оказал первую помощь пожилой пассажирке.

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В Кировском районе перед остановкой «Громова» в дверях автобуса №6 зажало голову пожилой женщине. Инцидент произошел вчера, 15 августа: о происходящем рассказали очевидцы на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

— Женщину вынесли на остановку и оставили одну, не оказав никакой помощи. Кондуктор и водитель отказались вызывать скорую, ответив в грубой форме возмущавшимся происходящим, — рассказала очевидица.

Кроме того, по словам свидетелей, из-за резких торможений водителя автобуса упали три человека, в том числе, еще одна пенсионерка, которая ударилась сначала об поручень, а затем о ступеньку.

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