В Новосибирске дворник во время уборки нашел четыре артиллерийских снаряда

Найденные снаряды были уничтожены. Фото: Виктория МИНАЕВА

Необычную находку обнаружил дворник во время уборки территории одного из предприятий на улице 2-ой Станционной: как сообщил источник КП-Новосибирск, мужчина нашел сразу четыре артиллерийских снаряда.

- 2 из них после осмотра взрывотехником признаны боевыми артиллерийскими осколочно-фугасными снарядами с поврежденным взрывателем, - пояснил источник КП-Новосибирск.

Найденные боеприпасы сотрудники Росгвардии вывезли в карьер, расположенный в селе Алексеевка Новосибирского района, и там их уничтожили.

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