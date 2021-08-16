В Новосибирске дворник во время уборки нашел четыре артиллерийских снаряда

Найденные снаряды были уничтожены.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Необычную находку обнаружил дворник во время уборки территории одного из предприятий на улице 2-ой Станционной: как сообщил источник КП-Новосибирск, мужчина нашел сразу четыре артиллерийских снаряда.
- 2 из них после осмотра взрывотехником признаны боевыми артиллерийскими осколочно-фугасными снарядами с поврежденным взрывателем, - пояснил источник КП-Новосибирск.
Найденные боеприпасы сотрудники Росгвардии вывезли в карьер, расположенный в селе Алексеевка Новосибирского района, и там их уничтожили.
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