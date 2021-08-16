Видео, как девушка на иномарке сбила двухлетнего ребенка в Новосибирске, появилось в соцсетях

На месте работали две скорые. Фото: стоп-кадр с видео
В Новосибирске во дворе улицы Мясниковой, 8/2 водитель Hyundai Solaris сбил 2-летнего ребенка. Инцидент произошел вечером 15 августа. Видео с места ДТП очевидцы выложили на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
— Девушка ехала на седане Hyundai Solaris по внутридомовой территории и совершила наезд на ребенка, — сообщает отдел Пропаганды ГИБДД.
Малыша госпитализировали с травмой головы в больницу. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер