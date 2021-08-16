Видео, как девушка на иномарке сбила двухлетнего ребенка в Новосибирске, появилось в соцсетях

На месте работали две скорые. Фото: стоп-кадр с видео

В Новосибирске во дворе улицы Мясниковой, 8/2 водитель Hyundai Solaris сбил 2-летнего ребенка. Инцидент произошел вечером 15 августа. Видео с места ДТП очевидцы выложили на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

— Девушка ехала на седане Hyundai Solaris по внутридомовой территории и совершила наезд на ребенка, — сообщает отдел Пропаганды ГИБДД.

Малыша госпитализировали с травмой головы в больницу. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Смотреть видеосюжет В Новосибирске водитель иномарки сбил 2-летнего ребенка во дворе

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