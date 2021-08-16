Под Новосибирском 62-летний мужчина отравился угарным газом в погребе

Врачи не смогли спасти мужчину.
Фото: Влад КОМЯКОВ
ЧП произошло в райцентре Болотное Новосибирской области на участке, расположенном на улице Дальней.
- Около 14.30 62-летний мужчина решил протопить свой погреб, но не смог самостоятельно оттуда выбраться, - рассказал КП-Новосибирск источник. - Близкие сразу же вызвали медиков.
Около 15.00 бригада «Скорой помощи» доставила мужчину в районную больницу, но врачи спасти его не смогли:
- Спустя три часа - около 18.00 - мужчина умер, - продолжает источник.
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