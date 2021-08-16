Погода в Новосибирске на 16 августа 2021 года: что обещают синоптики

На улице будет жарко. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Новосибирске на 16 августа 2021 года обещает быть солнечной и жаркой. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.

— Днем температура воздуха составит +23...+25 градусов, а ночью +9...+14 градусов. Ветер подует юго-западный со скоростью от 2 до 7 метров в секунду, — обещают метеорологи.

По данным сайта «Яндекс. Погода» день будет теплый. Столбики термометров поднимутся до +20...+23 градусов, а к ночи опустятся до +16...+18 градусов. Ветер будет дуть южный со скоростью от 1 до 2 метров в секунду. Атмосферное давление составит 751-752 миллиметр ртутного столба.

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