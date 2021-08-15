Следователи начали проверку. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Новосибирской области мигрант обнаружил труп 42-летнего мужчины под машиной. ЧП произошло в городе Обь. Об этом КП-Новосибирск рассказал источник в правоохранительных органах.

— Труп находился на территории гаражей грузовых автомобилей. Мужчина лежал как раз под одним из них, — уточнил источник.

Как уточнил источник, следователи начали проводить проверку.

Напомним, что «Комсомолка» писала про труп пенсионера, который обнаружили в его же квартире. Известно, что у него хроническое заболевание.

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