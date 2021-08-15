Следователи начали проверку.
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
В Новосибирской области мигрант обнаружил труп 42-летнего мужчины под машиной. ЧП произошло в городе Обь. Об этом КП-Новосибирск рассказал источник в правоохранительных органах.
— Труп находился на территории гаражей грузовых автомобилей. Мужчина лежал как раз под одним из них, — уточнил источник.
Как уточнил источник, следователи начали проводить проверку.
Напомним, что «Комсомолка» писала про труп пенсионера, который обнаружили в его же квартире. Известно, что у него хроническое заболевание.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер