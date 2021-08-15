Парень хотел попасть подъезд, но у него не получилось. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

В Новосибирске мужчина сорвался с водосточной трубы возле подъезда. ЧП произошло в Ленинском районе. Об этом случае рассказали пользователи социальных сетей.

— На улице Ватутина парень пытался попасть в подъезд, но ему не открыли. Тогда он решил, что залезть по водосточной трубе. Чуть позже он сорвался с высоты, ударившись также об крышу подъезда, — рассказала подписчица группы Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

Очевидцы вызвали скорую помощь и сибиряка забрали в больницу.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области прокомментировали данный случай.

— В полицию поступило сообщение о несчастном случае, как от очевидцев, так и из медицинского учреждения. Проводится проверка. Сотрудниками полиции будут установлены причины произошедшего, в также личность пострадавшего, — уточнили в региональном МВД.

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