В Новосибирске мертвого пенсионера нашли в квартире

На место выезжала полиция. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Новосибирске в собственной квартире был обнаружен труп пенсионера. Мужчина был в собственной квартире в Заельцовском районе.

— Известно, что у мужчины был рассеянный склероз, — уточнил источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

Напомним, что «Комсомолка» писала про труп пенсионера, найденный в гараже. Предсмертной записки рядом не было. Известно, что у мужчины было хроническое заболевание. Сейчас следователи проводят по данному факту проверку.

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