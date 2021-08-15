В Новосибирске мертвого пенсионера нашли в квартире

На место выезжала полиция.
Фото: Влад КОМЯКОВ
В Новосибирске в собственной квартире был обнаружен труп пенсионера. Мужчина был в собственной квартире в Заельцовском районе.
— Известно, что у мужчины был рассеянный склероз, — уточнил источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.
Напомним, что «Комсомолка» писала про труп пенсионера, найденный в гараже. Предсмертной записки рядом не было. Известно, что у мужчины было хроническое заболевание. Сейчас следователи проводят по данному факту проверку.
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