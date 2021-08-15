Площадь возгорания составила 75 квадратных метров. Фото: скриншот из видео.
В Новосибирской области загорелись два дачных дома и деревянная баня. ЧП произошло в поселке Мочище. На место выехали пожарные службы.
— Из-за невозможности подъехать к горящим домам, пожарные проложили магистральную линию на расстояние 400 метров, а также к месту был направлен пожарный катер, — сообщили в пресс-службе МЧС России по Новосибирской области.
Пожар удалось потушить через несколько минут после прибытия огнеборцев на место. Сейчас ведется проливка и разбор обгоревших конструкций. К счастью хозяев домов на месте не было, поэтому никто не пострадал.
Сейчас дознавателям МЧС предстоит установить причину возгорания.
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